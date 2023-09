Flucht mit über 200 km/h auf Standstreifen: Festnahme

Pfungstadt (dpa/lhe) - . Mit über 200 Stundenkilometern ist ein Autofahrer in Südhessen auf dem Standstreifen der A5 vor der Polizei geflüchtet. Auf der Bundesstraße 26 in Darmstadt wurde der Wagen schließlich gefunden - ohne den Fahrer, wie die Polizei am Freitagabend mitteilte. Seine Flucht zu Fuß war jedoch schnell beendet: Ein Zeuge gab den Hinweis, dass der Mann in ein angrenzendes Waldstück geflüchtet war.