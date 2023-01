Flucht nach Geldautomatensprengung führt zu Unfall und Stau

„Die Airbags wurden ausgelöst, ob jemand verletzt wurde, wissen wir nicht“, sagte ein Sprecher der Mainzer Polizei. Die Insassen flüchteten, nach ihnen wurde per Großaufgebot gesucht - unter anderem mit einem Hubschrauber und Spürhunden. Am Nachmittag stellte die Polizei die Fahndung zunächst ein. Bis dahin fehlte von den Tätern jede Spur. Um wie viele Menschen es sich handelt, blieb weiterhin unklar. Gefährliche Substanzen wie zum Beispiel Sprengpakete befanden sich nicht in dem Wagen. Nach dem Unfall wurde die Autobahn zunächst voll gesperrt. Ab dem Morgen durfte der Verkehr in Richtung Wiesbaden zunächst wieder auf einer Spur rollen, in Richtung Mainz blieben bis zum Nachmittag alle Fahrbahnen gesperrt. Ab dem Nachmittag wurden dann alle Sperrungen in beiden Fahrtrichtungen vollständig aufgehoben.