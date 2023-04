Flüchtlingshilfe: vorab 50 Millionen Euro an Kommunen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessen überweist seinen Kommunen im April gut 50 Millionen Euro Bundesgeld für die Flüchtlingshilfe. Damit gehe das Land in Vorleistung, teilte Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) am Montag in Wiesbaden mit. „Das Geld vom Bund haben wir noch nicht erhalten. Die Kommunen benötigen es aber jetzt.“ Hessen komme einer Bitte der kommunalen Familie nach, das Geld vorab auszuzahlen.