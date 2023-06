Flughafen: Betrieb läuft trotz „Air Defender“ normal

Frankfurt/Main (dpa) - . An Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt am Main hat die Luftwaffenübung „Air Defender 2023“ bisher keine Folgen für Passagiere. Stand Montagvormittag gebe es keine „spürbaren Auswirkungen“, was Verspätungen oder Flugausfälle anbelange, sagte ein Sprecherin der Betreibergesellschaft Fraport. „Der Betrieb läuft normal.“