Flughafen: zum Ferienauftakt 200.000 Passagiere pro Tag

Frankfurt/Main (dpa) - . Am Frankfurter Flughafen könnte es zum Auftakt der hessischen Sommerferien vom kommenden Freitag an (21. Juli) für die Passagiere eng werden. Der Betreiber Fraport erwartet an dem ersten Ferienwochenende an jedem einzelnen Tag mehr als 200.000 Fluggäste. Das sind bereits wieder fast so viele wie an den Verkehrsspitzen vor der Corona-Flaute, wobei der Rekord vom 30. Juni 2019 mit mehr als 241.000 Gästen vorrausichtlich nicht gebrochen wird. Auch im Juni hatte es am größten deutschen Flughafen bereits wieder drei Tage mit mehr als 200.000 Passagieren gegeben. Neben Hessen beginnen zeitgleich auch in Rheinland-Pfalz und dem Saarland die großen Schulferien.