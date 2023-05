Flughafenbetreiber Fraport hält Hauptversammlung online ab

Frankfurt/Main (dpa) - . Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hält seine Hauptversammlung an diesem Dienstag (09.00 Uhr) erneut per Videokonferenz ab. Vorstand und Aufsichtsrat versammeln sich einem Gebäude am Frankfurter Flughafen, während Aktionäre dort kein Recht auf Anwesenheit haben.