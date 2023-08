Flugverkehr läuft im Sommer deutlich stabiler als im Vorjahr

Er rechne damit, dass sich der positive Trend in den kommenden Monaten fortsetze, erklärte BDL-Hauptgeschäftsführer Matthias von Randow am Dienstag. Er wies auf besondere Schwierigkeiten im Juni hin, als schwere Gewitter in ganz Europa und die Luftwaffenübung „Air Defender“ den zivilen Luftverkehr im deutschen Luftraum beeinträchtigten. Flughäfen und Airlines haben laut BDL zusätzliches Personal eingestellt und verschiedene Prozesse optimiert. Der Arbeitskräftemangel in Deutschland mache sich aber weiterhin nachhaltig bemerkbar.