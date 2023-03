Förderinstitut WIBank mit steigendem Fördervolumen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die WIBank ist als Förderinstitut in Hessen 2022 erneut stärker gefragt gewesen als ein Jahr zuvor. Das Neugeschäft erhöhte sich um gut 600 Millionen Euro auf etwas mehr als 4,0 Milliarden Euro, wie das Förderinstitut des Landes Hessen am Freitag in Frankfurt mitteilte. Das gesamte Fördervolumen stieg von 23,5 Milliarden Euro auf 24,0 Milliarden Euro.