Förderprogramm bringt 6000 Lastenräder auf Hessens Straßen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Ein Förderprogramm hat nach Angaben des hessischen Umweltministeriums 6000 neue Lastenräder auf die Straßen gebracht. Insgesamt standen den Angaben zufolge seit 2020 in drei Förderrunden 4,7 Millionen Euro bereit. „Lastenräder sind praktisch, emissionsfrei und dank des Förderprogramms für immer mehr Menschen eine Alternative zum Auto“, so das Ministerium am Mittwoch in Wiesbaden.