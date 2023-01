Fördervolumen der Bürgschaftsbank 2022 leicht gesunken

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Das Fördervolumen der Bürgschaftsbank Hessen ist in einem von Unsicherheiten geprägten Jahr 2022 leicht gesunken. Dennoch sicherte das Institut mit Sitz in Wiesbaden wieder zahlreiche Investitionen von Kleinunternehmen und Mittelständlern im Land ab. Nach Angaben vom Freitag gewährte die Bürgschaftsbank im vergangenen Jahr Bürgschaften und Garantien in einer Gesamthöhe von 72,5 (Vorjahr: 76) Millionen Euro. So seien Investitionen von 194 (189) Millionen Euro ermöglicht worden.