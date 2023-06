Folgen einer Zahnoperation: Darts-Team-WM ohne van Gerwen

Frankfurt/Main (dpa) - . Darts-Star Michael van Gerwen verzichtet aus gesundheitlichen Gründen auf einen Start bei der Team-WM in Frankfurt am Main. Dies teilte der Weltverband PDC am Mittwoch mit. Der 34-Jährige mit dem Spitznamen „Mighty Mike“ hatte sich am Montag einer länger geplanten Zahnoperation unterzogen, deren Nachwirkungen ihn nun von einem Start beim sogenannten World Cup abhalten. Das Turnier beginnt am Donnerstagabend (19.00 Uhr/DAZN).