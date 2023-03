Foodtruck brennt in Limburg: Fahrer schwer verletzt

Limburg (dpa/lhe) - . Ein abgestellter Foodtruck hat am Mittwochabend in Limburg gebrannt. Nach Augenzeugenberichten war es unmittelbar davor zu einer kleinen Explosion gekommen, wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Der 30 Jahre alte Fahrer, der zu dem Zeitpunkt vor dem Wagen stand, erlitt schwere Verletzungen. Der Truck brannte komplett aus. Durch das Feuer wurde ein geparktes Auto beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 24.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.