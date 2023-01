Forderung nach deutlich mehr Geld für Beamte in Hessen

Gelnhausen (dpa/lhe) - . In der Debatte um eine bessere Bezahlung der hessischen Beamten hat die Steuergewerkschaft das Land erneut zu deutlich mehr Zugeständnissen aufgefordert. Für die Besoldungs- und Haushaltsjahre 2023 und 2024 sollte es eine Erhöhung von jeweils acht Prozent für die Finanzbediensteten geben, sagte der Landesvorsitzende Michael Volz am Mittwoch in Gelnhausen. Die Anpassung der Besoldung müsse mit großen und nicht mit Tippelschritten erfolgen.