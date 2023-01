Forderung nach mehr Wertschätzung für Lebensmittel

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die hessische Landwirtschaftsministerin Priska Hinz (Grüne) fordert weitere Maßnahmen gegen die Lebensmittelverschwendung. Dass das sogenannte Containern nicht mehr bestraft werden soll, sei im Kampf gegen diese Verschwendung nur ein Baustein, sagte Hinz am Mittwoch in Wiesbaden. Es müsse aber auch weiter daran gearbeitet werden, die Wertschätzung für Lebensmittel in der Gesamtbevölkerung zu erhöhen.