Forscher kritisieren Schwächen von Sprach-KI ChatGPT

Die Software wurde von einer der führenden KI-Firmen in den USA, OpenAI, entwickelt. Der Softwarekonzern Microsoft hatte bereits 2019 eine Milliarde Dollar in das Unternehmen investiert und kürzlich angekündigt, weitere Milliarden in das Unternehmen zu pumpen. Der Windows-Konzern will ChatGPT bald für Kunden des eigenen Cloud-Services Azure verfügbar machen.