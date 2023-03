Forschungsprojekt zur Trinkwasserversorgung

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Um auch in Zukunft die Versorgung mit Trinkwasser im Rhein-Main-Gebiet zu gewährleisten, startet am Mittwoch ein auf drei Jahre angelegtes Forschungsprojekt. Darin sollen konkrete Empfehlungen erarbeitet werden, wie die Wassermengen und -qualitäten in dem stark besiedelten Ballungsraum gesteigert werden können. Beteiligt an dem Forschungsvorhaben „Wassersystemmodell Rhein-Main“ sind insgesamt zehn Institutionen aus Forschung, Industrie und Verwaltung, wie das Umweltministerium am Dienstag in Wiesbaden mitteilte.