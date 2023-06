Forschungszentrum der Keltenwelt soll 2028 fertig sein

Das Forschungszentrum sei eingebunden in ein Netzwerk von überregionalen, nationalen und internationalen Institutionen, die zur Eisenzeit in Europa forschen und stelle ein „Alleinstellungsmerkmal der Keltenwelt in Deutschland dar“. Mit dem geplanten Neubau sollten dafür die räumlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Der keltische Fürstensitz am Glauberg soll nach dem Wunsch des Landes Hessen auch Unesco-Welterbe werden. In einem gemeinsamen Antrag setzen Hessen und Baden-Württemberg sich dafür ein, die beiden eisenzeitlichen Fundstätten Glauberg und Heuneburg auf die deutsche Vorschlagsliste für das Kultur- und Naturerbe der Welt setzen zu lassen. Das nationale Auswahlverfahren laufe derzeit noch, erklärte das Ministerium.