Forstämter laden zum Mitmachen bei der Aufforstung ein

Die Klimakrise sei mit voller Wucht in den Wäldern angekommen. „Jeder kann die Folgen an den Bäumen und in den Beständen, nicht zuletzt durch die Entstehung der vielen Freiflächen, beobachten“, sagte Sundermann. „Mit unseren Mitmachaktionen geben wir den Menschen die Möglichkeit, sich aktiv an der so dringend erforderlichen Wiederbewaldung zu beteiligen.“