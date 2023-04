Fortuna feiert Iyoha nach 1:0-Sieg gegen Darmstadt

Darmstadt wurde schnell auf die Probe gestellt und konnte sich bei Torhüter Marcel Schuhen bedanken, der in der 12. Minute eine Doppelchance von Christoph Klarer und Dawid Kownacki vereitelte. In der spannenden und abwechslungsreichen Partie erspielten sich beide Teams gute Möglichkeiten. Zunächst verpasste Marvin Mehlem den Führungstreffer für die Hessen aus kurzer Distanz (29.). Kurz darauf scheiterte Darmstadts Mittelstürmer Phillip Tietz mit einem Kopfball knapp. Insgesamt hatten die Gäste in dem ausgeglichenen Spiel die besseren Offensivaktionen.