Fraktionsübergreifende Initiative für Musikschulen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessens Musikschulen sollen nach den Plänen der Landtagsfraktionen von CDU, Grünen und SPD mehr Geld vom Land bekommen. Die beiden Regierungsfraktionen und Vertreter der oppositionellen Sozialdemokraten beantragten gemeinsam, die jährlichen Zuschüsse in den Jahren 2023 und 2024 um jeweils 600.000 Euro auf 4,4 Millionen Euro anzuheben. Auf dieser Basis werde Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) Gespräche mit den Kommunen und dem Musikschulverband über die langfristige weitere Entwicklung der Musikschulen führen, teilte die Fraktionen am Donnerstag in Wiesbaden mit.