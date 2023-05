Francis Fulton-Smith spielt im „Club der toten Dichter“

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - . Der Schauspieler Francis Fulton-Smith übernimmt bei den Bad Hersfelder Festspielen die Hauptrolle im Stück „Der Club der toten Dichter“. Das teilte die Festspielleitung am Dienstag mit. „"Oh Käpt’n mein Käpt’n‘ steht als Gleichnis dieses Abends im Raum, wie eins der zehn Gebote“, sagte der für seine Fernsehrollen in Stücken wie „Familie Dr. Kleist“ und „Die Spiegel-Affäre“ bekannte Darsteller mit Blick auf seine Rolle als engagierter Lehrer John Keating. Premiere des Stücks ist am 21. Juli.