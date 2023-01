Frankfurt als Design-Hauptstadt? Land unterstützt

Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - . Sollte die Region Frankfurt zur „World Design Capital“ benannt werden, will die hessische Landesregierung eine Millionenförderung zur Unterstützung des Projekts beisteuern. „Hessen ist bereit, sich mit bis zu 6 Millionen Euro an der Finanzierung zu beteiligen“, teilte das Wirtschaftsministerium am Montag in Wiesbaden mit. Voraussetzung sei, dass die Bewerbung der Region den Zuschlag erhalte und auch die teilnehmenden Kommunen sich finanziell beteiligten.