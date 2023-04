Frankfurt, Darmstadt und Baunatal bei Rad-Umfrage beliebt

In Darmstadt wurden - trotz des insgesamt guten Abschneidens - in der Umfrage unter anderem Lücken im Radwegenetz bemängelt. „Wiesbaden gelingt es, die vor zwei Jahren stark verbesserte Note zu bestätigen, verharrt aber bei einer glanzlosen 3,9“, teilte der Verein mit. Auch Kassel (4,2) und Offenbach (3,7) stagnierten. Der Wiesbadener Verkehrsdezernent Andreas Kowol erklärte: „Dass wir noch lange nicht am Ziel sind, ist uns bewusst. Wir werden uns in den kommenden Tagen die Einzelauswertung des ADFC-Fahrradklimatests genauer anschauen.“ Davon erhoffe er sich Anregungen für die Radverkehrsförderung in der Landeshauptstadt.