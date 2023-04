Frankfurt feiert zum Paulskirchenjubiläum vier Tage lang

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Bundespräsident, Europa, Bürgerfest: Zum 175. Jubiläum der Nationalversammlung in der Paulskirche feiert Frankfurt vom 18. bis 21. Mai vier Tage lang ein Bürger- und Demokratiefest. Ein Höhepunkt sei der Festakt am 18. Mai, bei dem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Festrede halten werde, sagte Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg am Montag. Vor allem solle die demokratische Idee gefeiert werden. „Die Paulskirche steht wie kein anderes Gebäude für den Ursprung der Demokratie in Deutschland“, betonte Eskandari-Grünberg.