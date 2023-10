Frankfurt gastiert in Sinsheim: Darmstadt gegen Leipzig

Sinsheim/Darmstadt (dpa/lhe) - . Pokalfinalist Eintracht Frankfurt will in der Fußball-Bundesliga den Anschluss an die Spitzengruppe wahren. Das Team von Trainer Dino Toppmöller gastiert heute bei der TSG 1899 Hoffenheim, die nach sieben Spieltagen mit 15 Zählern deutlich vor der Eintracht (zehn) liegt. Bei den Hessen entscheidet sich der Einsatz von Kevin Trapp (Rückenschmerzen) wohl erst kurzfristig. Aufsteiger SV Darmstadt 98 empfängt zeitgleich Pokalsieger RB Leipzig. Die Hessen gehen als klarer Außenseiter in die Partie, haben zuletzt aber zwei Bundesliga-Spiele in Serie für sich entschieden.