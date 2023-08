Frankfurt gegen Beerscheva oder Lewski Sofia

Nyon (dpa) - . Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt trifft in den Playoffs zur Conference League auf den Sieger der Partie zwischen Hapoel Beerscheva aus Israel und Lewski Sofia aus Bulgarien. Das ergab Auslosung am Montag im schweizerischen Nyon. Das Team von Chefcoach Dino Toppmöller bestreitet das Hinspiel am 24. August, das Rückspiel findet eine Woche später am 31. August statt.