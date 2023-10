Frankfurt ist Deutschlands zweitgrößte Pendlerhochburg

Bonn (dpa/lhe) - . Hessens größte Stadt Frankfurt ist eine der Pendlerhochburgen in Deutschland. Mitte des Jahres 2022 wohnten 397.000 der in der Mainmetropole Beschäftigten außerhalb der Stadtgrenzen. Bundesweit war nur in München diese Zahl noch größer (444.000), wie das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) am Donnerstag mitteilte.