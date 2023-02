Frankfurt kein Partyschreck: Köln nach 3:0 in Feierlaune

Köln (dpa) - . Während sich die Kölner Fans mit Karnevals-Hits in Endlosschleife auf die größte Partywoche des Jahres einstimmten, hatte Oliver Glasner seinen Platz an der Seitenlinie längst verlassen. Die letzten Minuten des bitteren 0:3 (0:0) beim 1. FC Köln verfolgte der Trainer von Eintracht Frankfurt am Sonntag sitzend, missmutig dreinschauend und lamentierend auf seiner Bank.