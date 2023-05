Frankfurt Kolo Muani in Pokal-Halbfinale: VfB mit Guirassy

Stuttgart (dpa) - . Stürmerstar Randal Kolo Muani steht in der Startelf von Eintracht Frankfurt für das DFB-Pokal-Halbfinale beim VfB Stuttgart am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky). Der Franzose hatte beim 1:1 gegen den FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga am Wochenende wegen Adduktorenbeschwerden gefehlt. Er verdrängt Rafael Borré auf die Bank. Auch Verteidiger Evan Ndicka ist nach muskulären Problemen zurück. Zudem steht Mittelfeldmann Djibril Sow neu in der Anfangsformation der Hessen. Aurélio Buta und Ansgar Knauff sitzen stattdessen zunächst draußen.