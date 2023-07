Frankfurt: Mieten stabil, Verkäufe stocken

Frankfurt/Main (dpa) - . Im zweiten Quartal dieses Jahres hat sich der Frankfurter Immobilienmarkt unterschiedlich entwickelt. Trotz der schwächelnden Konjunktur wurden zahlreiche Büroflächen neu vermietet, wie der Großmakler JLL am Freitag berichtete. Bei einem Flächenumsatz von insgesamt 91.500 Quadratmetern (Vorjahresquartal 92.400 m²) ragten der Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt am Stadion und zwei US-Banken in der Innenstadt heraus.