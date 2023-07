Frankfurt nach zweiter Testspielpleite ins Trainingslager

Zum Abschluss des Trainingslagers am 28. Juli hat die Eintracht in Gröding bei Salzburg noch einen Härtetest gegen den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim. Zur offiziellen Saisoneröffnung am 5. August erwartet der hessische Bundesligist Nottingham Forest. Zum ersten Pflichtspiel geht es im DFB-Pokal am 13. August zu Lokomotive Leipzig. Eine Woche später startet die Eintracht mit dem Heimspiel und Hessen-Derby gegen Aufsteiger Darmstadt 98 in die Bundesliga.