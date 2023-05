Frankfurt plant für 2. Liga: Perwas Teil des Umbruchs

Frankfurt/Main (dpa) - . Die Fraport Skyliners aus Frankfurt planen nach dem zweiten Basketball-Abstieg in zwölf Monaten derzeit nur für die zweite Liga. „Wir gehen davon aus, dass es zwei sportliche Aufsteiger aus der ProA geben wird. Sollte es dann anders kommen, werden wir die neue Sachlage analysieren und bewerten und die für den Club beste Entscheidung treffen. Stand jetzt planen wir für die ProA“, sagte Geschäftsführer Yannick Binas der Deutschen Presse-Agentur. Im Vorjahr hatten die Skyliners, Meister von 2004, eine Wildcard erhalten und so den unbequemen Gang in die ProA vermieden.