Frankfurt schafft Parkplätze ab und drosselt Tempo

Die kleineren Straßen in der Innenstadt sollen beginnend in den kommenden Monaten zu verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen werden, in denen das zulässige Höchsttempo auf 20 Kilometer pro Stunde reduziert wird. „Das ist auch ein Angebot an Handel und Gastronomie“, sagte Majer. Die Stadt hat sich 2019 mit der Bürgerinitiative „Radentscheid“ geeinigt. An Hauptstraßen entstanden rot markierte Radwege, auch auf Kosten von Fahrspuren des motorisierten Verkehrs. Nun werden Nebenstraßen wie der Oeder Weg umgestaltet.