Frankfurt stellt „Masterplan“ für Verkehrspolitik vor

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Wie viel Platz für Autos, Fußgänger und Fahrräder, wie viel Ausbau von Bussen und Bahnen wird es künftig in Frankfurt geben? Antworten soll der „Masterplan Mobilität“ geben, der seit Anfang vergangenen Jahres für die Mainmetropole erarbeitet wurde. An diesem Mittwoch (10 Uhr) will das Verkehrsdezernat die Leitlinie für die künftige Verkehrspolitik vorstellen.