Frankfurt-Trainer Glasner mit „Kribbeln“ ins Pokalfinale

Berlin (dpa) - . Vor seinem letzten Spiel als Trainer von Eintracht Frankfurt hat Oliver Glasner eine gewisse Aufregung zugegeben. Er verspüre „ein bisschen Kribbeln“ und eine „Anspannung“, sagte der Österreicher vor dem DFB-Pokalfinale am Samstag gegen RB Leipzig beim Pay-TV-Sender Sky. Er wolle natürlich auch für sich zum Abschluss einen weiteren Titel mit der Eintracht gewinnen, „aber am meisten würde es mich freuen, den Pokal morgen in Frankfurt auf dem Römer zu präsentieren. Weil ich dann einfach so viele glückliche Menschen sehe, das ist der emotionale Lohn, den du mit nichts auf der Welt kaufen kannst.“