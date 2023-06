Frankfurt-Trainer Glasner will „bis Montag durchfeiern“

Berlin (dpa) - . Trainer Oliver Glasner will trotz des verlorenen DFB-Pokalfinals in seinem letzten Spiel mit Eintracht Frankfurt ausgiebig feiern. „Wir werden heute richtig die Sau rauslassen, ich auch. Ich werde bis Montag durchfeiern, das habe ich mir vorgenommen, weil die letzten Wochen und Monate schon sehr anstrengend waren“, sagte der Österreicher nach dem 0:2 (0:0) am Samstag in Berlin gegen RB Leipzig beim Pay-TV-Sender Sky: „Und dann verabschiede ich mich in den Urlaub. Wenn ich irgendwo wieder auftauche, werde ich mich melden.“