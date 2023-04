Frankfurt und Offenbach wollen Cannabis-Modellregion werden

Am Mittwoch hatten Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) ihre Pläne zur Cannabis-Legalisierung vorgestellt. Der ursprünglich geplante freie Verkauf von Cannabis für Erwachsene in Fachgeschäften wurde demnach zunächst gestrichen. Er soll zunächst in Modellregionen mit wissenschaftlicher Begleitung erprobt werden.