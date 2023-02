Frankfurt will mit Erfolg in Leipzig oben dranbleiben

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Eintracht Frankfurt will in der Fußball-Bundesliga weiter Kurs auf die Spitzengruppe halten. Für das Team von Cheftrainer Oliver Glasner geht es am heutigen Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim direkten Kontrahenten RB Leipzig um wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze. Aktuell rangieren die Hessen als Sechster zwei Zähler hinter dem Vierten Freiburg, Leipzig liegt wiederum nur einen Punkt vor der Eintracht. Während die Glasner-Elf durch die Niederlage in der Champions League gegen Neapel einen kleinen Dämpfer erlitt, dürfte Leipzig nach dem Unentschieden gegen Manchester City viel Selbstvertrauen gesammelt haben.