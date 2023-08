Frankfurter Einbruchsserie Thema bei „Aktenzeichen XY“

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Eine Einbruchsserie im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen ist am Mittwoch (16. August) Thema in der ZDF-Fahndungssendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“. Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Zeugen um Hinweise in dem Fall, wie die Polizei am Montag mitteilte.