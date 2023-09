Frankfurter Eis-Löwen starten mit Zuversicht in DEL-Saison

Frankfurt/Main (dpa) - . Unter Trainer-Rückkehrer Matti Tiilikainen sollen und wollen die Frankfurter Löwen in der neuen Saison der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) an die Erfolge der beiden vergangenen Jahre anknüpfen und sich weiter im Oberhaus etablieren. „Alles ist möglich, aber jeder Punkt zählt“, hat Sportdirektor Franz-David Fritzmeier als Motto für die Spielzeit 2023/24 ausgegeben, in die die Hessen an diesem Freitag (19.30 Uhr) vor heimischer Kulisse gegen die Iserlohn Roosters starten.