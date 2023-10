Frankfurter Ex-Oberbürgermeister will zu den Linken

Frankfurt. Peter Feldmann ist immer für eine Überraschung gut. Der abgewählte Frankfurter Ex-Oberbürgermeister und langjährige SPD-Politiker hat am Donnerstag mitgeteilt, dass er in die Linkspartei eingetreten sei. Das gab der 65-Jährige in einer Pressekonferenz bekannt. Seinen Eintritt in die Linkspartei bezeichnete er laut HR als Geburtstagsgeschenk an sich selbst.