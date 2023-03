Frankfurter Flughafen erst nach dem Sommer mit Volllast

Frankfurt/Main (dpa) - . Der Frankfurter Flughafen geht mit einer verringerten Kapazität in die anstehende Feriensaison. Der Chef des Betreibers Fraport, Stefan Schulte, bestätigte am Dienstag, dass aktuell am größten deutschen Flughafen die maximale Zahl der Flugbewegungen pro Stunde von 104 auf 94 zurückgenommen ist. Mehr traut sich der Flughafen im Zusammenspiel mit seinen Dienstleistern und der Flugsicherung momentan nicht zu, wenn eine gute Qualität abgeliefert werden soll.