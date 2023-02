Frankfurter Flughafen: Kaum Flugverkehr am Freitag möglich

Frankfurt/Main (dpa) - . Nach der Warnstreikankündigung für Freitag hat der Frankfurter Flughafen den Passagieren dringend davon abgeraten, am Airport zu erscheinen. Es werde nicht möglich sein, in Frankfurt ein Flugzeug zu erreichen, teilte die Betreibergesellschaft Fraport am Mittwoch mit. Auch Umsteigeverkehre seien voraussichtlich von den Auswirkungen betroffen und würden nicht abgewickelt. Konkrete Flugabsagen sind aber Sache der Airlines. Lufthansa hat sich bislang noch nicht zum Flugangebot am Freitag geäußert.