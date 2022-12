Frankfurter Flughafen rechnet mit „angespanntem Betrieb“

Frankfurt/Main (dpa) - . Kurz vor Beginn der Weihnachtsferien rechnet der Frankfurter Flughafen mit einem „angespannten Betrieb“. Hintergrund seien Personalengpässe und krankheitsbedingte Ausfälle insbesondere an den Sicherheitskontrollen sowie bei der Gepäckabfertigung, teilte die Betreiberin Fraport am Freitag mit. Zusammen mit einem erhöhten Passagieraufkommen könne es deswegen zu längeren Wartezeiten an Deutschlands größtem Flughafen kommen.