Frankfurter Hauptbahnhof bleibt noch lange Baustelle

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . An der derzeit größten Baustelle am Frankfurter Hauptbahnhof muss fast jeder Besucher vorbei: Die B-Ebene, die S- und U-Bahn-Verkehr mit der Stadt sowie dem oberirdischen Zugverkehr verbindet, wird umfangreich umgebaut. Bis zur Fußball-EM im kommenden Jahr soll ein erster Bauabschnitt fertig sein, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Dies soll den Fans einen einfachen Weg durch den Bereich vom Zug zur S-Bahn oder Straßenbahn in Richtung Stadion ermöglichen.