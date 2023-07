Frankfurter Lyriker Piekar in Klagenfurt ausgezeichnet

Klagenfurt/Frankfurt (dpa/lhe) - . Der Frankfurter Lyriker Martin Piekar ist bei den 47. Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt mehrfach ausgezeichnet worden. Der aus Bad Soden am Taunus stammende 32-Jährige gewann am Sonntag mit seiner Hommage an seine verstorbene polnische Mutter nicht nur den von der Jury vergebenen Kelag-Preis (10.000 Euro). Der emotionale und persönliche Text setzte sich auch in der Online-Abstimmung für den Publikumspreis (7000 Euro) durch.