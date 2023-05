Frankfurter Museum zeigt Ausstellung zur Inflation 1923

Die verheerende Inflation brachte in der Weimarer Republik zahlreiche Menschen um ihre Ersparnisse und stürzte sie in Armut. Deutschland hatte den Ersten Weltkrieg (1914-1918) verloren und musste hohe Reparationszahlungen leisten. Die Regierung brachte immer mehr Geld in Umlauf. Nach Angaben der Bundesdruckerei kostete im November 1923 ein Kilogramm Roggenbrot in Berlin 233 Milliarden Mark, ein Kilo Rindfleisch 4,8 Billionen Mark. Schließlich führte die Einführung der Rentenmark am 16. November 1923 zu einer Stabilisierung der Währung.