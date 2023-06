Frankfurter Museum zeigt Corona-Sammlung

Rund 270 Objekte seien in die Sammlung aufgenommen worden. Zudem seien zahlreiche digitale Zusendungen eingegangen. Darunter sind Fotos, Flyer und Plakate. So findet sich unter den Exponaten beispielsweise ein Zettel mit dem Schriftzug „Liebe ist ... Abstand!“. „Mir ist auch ein Turm in Erinnerung geblieben, den ein Familienvater aus negativen Teststäbchen gebaut hat“, sagt Gorgus. Weitere Einreichungen kamen von Schulkindern aber auch von Bewohnern eines Seniorenheims. Aus einem Kinderhospiz kam ein selbstgebasteltes Memory-Spiel.