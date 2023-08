Frankfurter Museumsuferfest ist gestartet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . In Frankfurt ist am Freitag mit dem Museumsuferfest eines der größten Kulturfestivals Europas gestartet. Bereits seit dem Vormittag gab es in einigen der 27 teilnehmenden Museen verschiedene Ausstellungen und Führungen. Am Nachmittag startete auch das Bühnenprogramm - bis Sonntag gibt es auf insgesamt zwölf Bühnen Konzerte, Tänze und Workshops. Mit einem traditionellen Tanz aus dem Gastland Südkorea sollte das Fest am Abend auch offiziell eröffnet werden.