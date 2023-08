Frankfurter Nordwestkreuz wochenlang gesperrt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Wegen Bauarbeiten kommt es in den nächsten Wochen am Frankfurter Nordwestkreuz zu Streckensperrungen und Umleitungen. Wie die Autobahn GmbH am Mittwoch mitteilte, ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Auffahrt von der A5 auf die A66 in Richtung Wiesbaden zwischen 21.00 Uhr und 5.00 Uhr gesperrt. Autofahrer sollen auf der A5 weiter bis zum Frankfurter Westkreuz fahren und von dort aus über die A648 und das Eschborner Dreieck auf die A66 gelangen.